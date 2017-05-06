تنظر اليوم، السبت، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 494 متهمًا من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـفض اعتصام “مسجد الفتح” برمسيس، والمنعقدة بوادى النطرون.

ومن أبرز المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية، عبدالرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان، سعد عمارة، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى المنحل، عبدالحفيظ غزال، إمام مسجد الفتح، بينما حل كل من أحمد المغير، المعروف بلسم “رجل خيرت الشاطر”، والناشط عبدالرحمن عز، كأبرز المتهمين الهاربين في القضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، وقتل 44 شخصا عمدا، والشروع في قتل 296 آخرين، بينهم 46 من الشرطة، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ومنها قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.