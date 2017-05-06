 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 08:25 صباحاً
روابط سريعة
جنايات القاهرة تنظر محاكمة 494 إخوانيًا في "أحداث مسجد الفتح"
قوات الامن المركزي والعمليات الخاصة بمحيط مسجد الفتح برمسيس(تصوير:حسام عاطف) - قوات الامن المركزي وا

جنايات القاهرة تنظر محاكمة 494 إخوانيًا في "أحداث مسجد الفتح"

2017-05-06 08:09:27
أ ش أ

تنظر اليوم، السبت، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 494 متهمًا من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـفض اعتصام “مسجد الفتح” برمسيس، والمنعقدة بوادى النطرون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية، عبدالرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان، سعد عمارة، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى المنحل، عبدالحفيظ غزال، إمام مسجد الفتح، بينما حل كل من أحمد المغير، المعروف بلسم “رجل خيرت الشاطر”، والناشط عبدالرحمن عز، كأبرز المتهمين الهاربين في القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، وقتل 44 شخصا عمدا، والشروع في قتل 296 آخرين، بينهم 46 من الشرطة، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ومنها قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3