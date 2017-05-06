اليوم.. نظر محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة"

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 متهما محبوسون فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.