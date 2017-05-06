بعد ضجة واسعة وانتقادات من عدة شخصيات، إثر تصريح نُسب له، قال فيه إن الجزائر دولة شيوعية وليبيا يعرف الفوضى، أوضح رياض المؤخر، وزير البيئة والشؤون المحلية في تونس، الجمعة، أن تصريحاته أسيء فهمها، وأن الترجمة الفورية كانت سببا في الضجة.

الضجة تعود إلى تصريحات للوزير التونسي، خلال مشاركته في ندوة “تونس أمل المتوسط” بالعاصمة الإيطالية روما، عندما قال: “عندما يطرح عليّ السؤال أين تقع تونس، فإنني أفضل أن أقول إنها تقع جنوب إيطاليا وليس بجانب الجزائر وليبيا. فالجزائر دولة اشتراكية شيوعية وليبيا بلد فيه فوضى”.

وانتقدت عدة شخصيات تونسية تصريحات الوزير، منها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إذ دعا رئيس الحكومة على إقالة المؤخر: “لماذا لا يفعل رئيس الحكومة بالمؤخر كذلك علي الناحية الأخري فعل بوزير الشؤون الدينية؟.. يتجلطم على الجزائر”.

كما كتب السياسي عبد اللطيف المكي: “نحن معتزون بانتماء بلادنا العربي الإسلامي الإفريقي وخاصة بجارتينا الشقيقتين الجزائر وليبيا حيث تجمعنا أخوة التاريخ والحاضر نتقاسم الأفراح والأتراح وحيث التداخل الأمني والاقتصادي والاجتماعي وحيث وحدة المستقبل.. ولن يغير هذه الحقائق أي ريح فما بالك بالسهام الطائشة”.

وكتب الكاتب براهيم سامي: “من يعرف الخريطة يعلم أنّ إيطاليا في شكل حذاء، و من يعرف التّاريخ القديم يعلم أنّ صقليّة كانت جزء من تونس، وأنّ إفريقيّة كانت تمتدّ إلى الجزائر و ليبيا. ومن يعرف التّاريخ الحديث و المعاصر يعلم أنّ المغرب العربي حلم شعوب المنطقة و أملها للانعتاق من مخلّفات الاستعمار، ومن يفهم في السياسة قليلا يعلم أنّ تصريحا بمثل هذا الغباء الجيوستراتيجي يشوّش على حزب سياسي و يدمّر مسار رجل سياسة”.

وأوضح المؤخر على صفحته بفيسبوك أن “ما تم نشره بشأن الشقيقة الجزائر والذي ورد في إطار الطابع الودي الذي ميّز أشغال الندوة، يأتي كتفاعل مع دعابة وردت على لسان وزير الخارجية الايطالي الذي قال إنه من شرفة بيته يرى تونس”.

وتابع المؤخر: “علقت على هذه الدعابة بتصريح مفاده عدم إلمام بعض الأمريكيين في فترة التسعينات بالموقع الجغرافي لتونس، حيث أنه عندما كنت أقدم نفسي كوافد من تونس، يقولون اندونيسيا، وعندما أقول إن تونس تقع على الحدود مع الشقيقة ليبيا يعلقون بأن ليبيا بلد يعيش ديكتاتورية معمر القذافي وأما بالنسبة للشقيقة الجزائر يردفون أن الجزائر بلد شيوعي ويتساءلون هل تونس يحكمها نظام شيوعي”.

واعتبر المؤخر أن الترجمة الفورية لما قاله كانت سببا في إخراجه من سياقه، معبرا عن “استغرابه لتوظيف البعض لتصريحه ومحاولة الإساءة لمتانة العلاقة الأخوية بين تونس والجزائر الضاربة في التاريخ. وهو موقف ثابت لتونس حكومة وشعبا”.

وأصدر حزب نداء تونس، الحزب الحاكم في تونس، بيانا أكد فيه العلاقات التونسية - الجزائرية والعلاقات التونسية - الليبية هي “علاقات أخوة وشراكة إستراتيجية تندرج ضمن رابطة الهوية المغاربية والعربية الاسلامية، ومتجذرة في سياق النضال المشترك في دحر المستعمر الغاشم، ومعمدة بدماء الشهداء على مر العصور، لا يمكن أن تمس من متانتها أي تصريحات كلامية عابرة مهما كان قائلها”.

وأشار الحزب أن تونس متشبثة بـ”مشروع التكامل المغاربي وشراكتها مع أشقائها من أجل مواجهة تحديات المستقبل معا، وترى حركة نداء تونس أن الأفق المغاربي هو الأفق الطبيعي لمشروع تونس الحضاري والمحدد الأساسي لسياستها الخارجية”.