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جمارك الدخيلة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش
ميناء الدخيلة‎

جمارك الدخيلة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش

2017-05-06 07:34:45
أ ش أ

أحبطت الإدارة العامة لحركة الوارد بجمارك الدخيلة برئاسة صالح عبدالقوي بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له، إنه بناء على معلومات سرية بقيام إحدى الشركات باستيراد أصناف محظورة داخل حاوية واردة من بيروت بها مخللات متنوعة تم تشكيل لجنة جمركية.
وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 2486 طربة من مخدر الحشيش اللبناني الخام بوزن 500 كيلو جرام.
وقرر العدوي مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي وإخطار الجهات المختصة.

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