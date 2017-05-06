اليوم.. طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالقاهرة2017-05-06 08:19:17
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 19 31
الإسكندرية 16 25
مطروح 15 23
بورسعيد 18 25
دمياط 17 25
بلطيم 17 25
الإسماعيلية 16 31
السويس 18 31
العريش 13 27
نخل 09 30
طابا 14 29
الطور 21 30
مرسى علم 23 30
الغردقة 24 32
شرم الشيخ 23 32
رفح 12 26
كاترين 13 24
سيوة 19 32
المنيا 18 32
الفيوم 18 32
رأس سدر 18 31
أبو سمبل 23 35
وسط الدلتا 18 30
أسيوط 18 33
سوهاج 19 35
الأقصر 19 35
أسوان 23 36
شلاتين 22 34
حلايب 24 30
الوادي الجديد 21 35
قنا 20 35
نويبع 22 32
السلوم 15 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 27 40
المدينة 21 36
الرياض 29 42
المنامة 29 38
أبوظبي 29 42
الدوحة 30 38
الكويت 26 36
دمشق 10 28
بيروت 18 23
عمان 11 25
القدس 12 23
غزة 16 24
بغداد 20 35
مسقط 30 36
صنعاء 14 26
الخرطوم 26 42
طرابلس 20 30
تونس 18 31
الجزائر 16 29
الرباط 13 23
نواكشوط 24 35
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 08 22
إسطنبول 12 18
إسلام آباد 24 37
نيودلهي 29 43
جاكرتا 24 32
بكين 13 29
كوالالمبور 24 31
طوكيو 17 26
أثينا 16 27
روما 12 24
باريس 11 18
مدريد 10 22
برلين 09 17
لندن 08 16
مونتريال 07 16
موسكو 05 15
نيويورك 11 16
واشنطن 11 19
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