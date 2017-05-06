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مدير الكرة بالزمالك: قرعه البطولة العربية أوقعتنا فى مجموعة صعبة
البطولة العربية

مدير الكرة بالزمالك: قرعه البطولة العربية أوقعتنا فى مجموعة صعبة

2017-05-06 07:32:04
أ ش أ

  قال خالد جلال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مجموعة الفريق في دوري أبطال العرب ليست سهلة، مشيرا إلى أن فريق النصر له تاريخ كبير ويقدم عروض كبيرة .
وأضاف جلال - فى تصريح لموقع النادى - إن فريق الفتح رغم التراجع هذا العام لكنه لازال من فرق شمال إفريقيا القادرة علي التألق والمنافسة أما العهد اللبناني أقل فرق المجموعة لكن لابد من الحذر من المفاجآت فى عالم كرة القدم.
وأوضح مدير الكرة، أن هدف الجهاز الفنى لفريق كرة القدم فى الوقت الحالى هو بطولة دوري أبطال إفريقيا والتقدم فى الدوري، مؤكدا أن توقيت البطولة العربية يمنحنا الوقت للاستعداد لاسعاد الجماهير.

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