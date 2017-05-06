ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء 13 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة حيث تم احالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين على القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم وفى إطار خطة مديرية الأمن للتصدى للجريمة بشتى صورها بما يحقق المنظومة الأمنية بصورة إيجابية وما له من مردود إيجابى على كافة المواطنين.

وقال مصدر أمني إنه فى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 6 محكوم عليهم فى قضايا جنح “حبس جزئي”، و3 محكوم عليهم فى قضايا جنح حبس مستأنف، و 2 محكوم عليهما فى قضايا “جنح غرامات”، و 2 آخرين محكوم عليهما بالمخالفة.