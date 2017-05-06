أشاد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصرى بعودة البطولة العربية على أرض مصر وأكد أن البطولة تسهم بشكل كبير فى تجميع شمل شباب الأمة العربية.

وأضاف مرتضى منصور - فى تصريح لموقع النادى - أن البطولة العربية هدفها التوحيد والتقريب بين الشعوب العربية.. متمنيا ان يكون الزمالك بطلا لهذه البطولة.

واوقعت فرعة البطولة العربية مساء اليوم الزمالك فى المجموعة الثانية للبطولة مع الفتح المغربي والنصر السعودي و العهد اللبناني.