 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 08:16 صباحاً
روابط سريعة
اليوم .. طارق قابيل يفتتح معرض "صنع في بورسعيد"
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ‎

اليوم .. طارق قابيل يفتتح معرض "صنع في بورسعيد"

2017-05-06 07:27:45
أ ش أ

يزور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، محافظة بورسعيد، لافتتاح معرض “صنع في بورسعيد” الذي تنظمه المحافظة، وأيضا افتتاح المعامل الجديدة بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3