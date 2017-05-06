تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، اليوم السبت، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على إخلاء سبيل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك ومتهمين آخرين بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة للقانون‏.‏

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل رجل الأعمال “حسن مالك”، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وكان محامي “مالك”، خالد بدوى، قد طلب بإخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين.

وقال إنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ميليشيات الأزهر”، لافتا إلى أنه قضى مدة حبسه السبع سنوات بالكامل، وأضاف بأنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.