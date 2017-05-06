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الشرطة الألمانية تعتقل سوريا للاشتباه في انتمائه لـ"داعش"
الشرطة الالمانية

الشرطة الألمانية تعتقل سوريا للاشتباه في انتمائه لـ"داعش"

2017-05-06 07:23:21
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أعلن مكتب المدعي الاتحادي الألماني أن الشرطة اعتقلت سوريا يبلغ من العمر 29 عاما للاشتباه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال المدعي الألماني في بيان أوردته قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم السبت، إن السوري (أحمد أيه) يعتقد أنه عضو في المنظمات الإرهابية الأجنبية جبهة النصرة وداعش وشارك في وحدة قتالية بجبهة النصرة وقاد الوحدة في وقت لاحق بمنطقة الرقة السورية.

من جانبه، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره إنه على الرغم من أنه لم يتم منع أي هجوم من خلال اعتقال الرجل إلا أن جرائمه كانت ترتبط بالمشاركة والدعم لأنشطة إرهابية.

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