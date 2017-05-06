 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 08:29 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد لعبور العالقين
معبر رفح البرى

اليوم.. فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد لعبور العالقين

2017-05-06 07:24:43

تفتح السلطات المصرية معبر رفح البري مع فلسطين في اتجاه واحد إلى قطاع غزة لعبور العالقين لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم السبت وحتى بعد غد /الاثنين/.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3