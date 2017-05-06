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الحكومة الفرنسية ترفض التعليق على نبأ اختراق حملة ماكرون
وزير الاقتصاد الفرنسي السابق إيمانويل ماكرون

الحكومة الفرنسية ترفض التعليق على نبأ اختراق حملة ماكرون

2017-05-06 07:27:46
وكالات

قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية الجمعة، إن وزارة الداخلية لن تعلق على نبأ اختراق مئات رسائل البريد الإلكتروني لحملة مرشح انتخابات الرئاسة إيمانويل ماكرون لأن الحملة الرسمية للانتخابات انتهت.

وقال المتحدث: “لا الوزارة ولا أي وزارة ستعلق على الأمر لأن الحملة انتهت في منتصف الليل وفقا للقانون”.

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