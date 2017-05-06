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بتروجيت يلتقي مصر المقاصة اليوم في الدوري الممتاز
بتروجيت والمصري

بتروجيت يلتقي مصر المقاصة اليوم في الدوري الممتاز

2017-05-06 06:46:44

يلتقى فريقا بتروجيت ومصر للمقاصة، في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، على استاد السويس الجديد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى المقاصة صاحب المركز الثاني في ترتيب الجدول برصيد 63 نقطة لتحقيق الفوز والحصو على 3 نقاط لمواصلة الضغط على النادي الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 71 نقطة.

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