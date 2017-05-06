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وزيرة التخطيط تفتتح المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي
هالة السعيد

وزيرة التخطيط تفتتح المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي

2017-05-06 07:00:36

تفتتح الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليومد، المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان ” نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر”، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المعهد بصلاح سالم.

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