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رئيس النواب يضع حجر الأساس لكليتي الحقوق والتجارة بجامعة عين شمس اليوم
رئيس مجلس النواب علي عبدالعال

رئيس النواب يضع حجر الأساس لكليتي الحقوق والتجارة بجامعة عين شمس اليوم

2017-05-06 06:39:09

من المقرر أن يضع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، صباح اليوم السبت، حجر الأساس لكليتي الحقوق والتجارة بحرم جامعة عين شمس الجديد بمدينة العبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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