 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 06:52 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. استكمال محاكمة 379 ممن شاركوا في "اعتصام النهضة"
شاكوش - محكمة

اليوم.. استكمال محاكمة 379 ممن شاركوا في "اعتصام النهضة"

2017-05-06 06:36:21

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة 379 متهما من عناصر جماعة “الإخوان” الإرهابية، ممن شاركوا في الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3