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ننشر أسعار الدولار اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري

2017-05-06 05:32:20
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 3 أيام
كريدى أجريكول 18.07 18.17 4 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 أسبوع واحد
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 3 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.07 18.17 2 يومين
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 6 أيام
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 4 أسابيع
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 2 يومين
البنك العربى 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك عودة 18.05 18.15 أسبوعين
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 أسبوعين
بنك بلوم 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك البركة 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 2 يومين
المصرف المتحد 18.03 18.13 18 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 6 أيام
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 2 يومين
بنك القاهرة 18.00 18.10 أسبوع واحد
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
بنك قناة السويس 18.00 18.10 2 يومين
بنك مصر 17.95 18.05 شهر واحد
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهر واحد
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهر واحد
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