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ننشر أسعارالريال السعودي اليوم السبت باالسوق الرسمي المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعارالريال السعودي اليوم السبت باالسوق الرسمي المصري

2017-05-06 05:26:50
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.82 4.85 2 يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.82 4.85 15 ساعة
بنك بلوم 4.81 4.84 5 دقائق
بنك عودة 4.81 4.84 2 يومين
البنك العربى 4.81 4.84 2 يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 2 يومين
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 2 يومين
البنك المصرى الخليجى 4.81 4.84 2 يومين
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 2 يومين
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 3 أيام
بنك قناة السويس 4.80 4.83 2 يومين
كريدى أجريكول 4.79 4.85 2 يومين
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 13 ساعة
بنك مصر 4.79 4.81 14 ساعة
المصرف المتحد 4.78 4.84 18 ساعة
بنك القاهرة 4.78 4.83 أسبوع واحد
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 2 يومين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوع واحد
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 شهر واحد
البنك الأهلى اليونانى 4.73 4.81 2 يومين
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 2 يومين
بنك البركة 4.67 4.88 1 يوم
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهرين
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