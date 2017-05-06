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السبت 6 مايو 2017 05:17 صباحاً
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ننشرأسعار الذهب اليوم السبت بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشرأسعار الذهب اليوم السبت بالسوق المصري

2017-05-06 05:17:09
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 704 إلى 706
عيار 22 645 إلى 647
عيار 21 616 إلى 618
عيار 18 528 إلى 530
عيار 14 411 إلى 412
عيار 12 352 إلى 353
الاونصة 21,894 إلى 21,965
الجنيه الذهب 4,928 إلى 4,944
الكيلو 704,000 إلى 706,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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