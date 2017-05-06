محمد هليل يرأس بعثة الأهلي لمواجهه القطن الكاميرونى2017-05-06 04:27:04
اختار مجلس إدارة النادي الأهلي محمد جمال هليل، عضو مجلس الإدارة ليرأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المسافرة إلى الكاميرون لمواجهة فريق القطن في الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وذكر النادى الاهلى على موقعه مساء الجمعة، ان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أخطر النادى الأهلي بأن مواجهة القطن، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، يوم 23 من مايو الجاري في مدينة جاروا.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الأولى في البطولة أمام فريق زاناكو الزامبي يوم 13 من مايو الجاري على ملعب برج العرب.
يذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الرابعة في البطولة الأفريقية برفقة فِرق زاناكو الزامبي والقطن الكاميروني والوداد البيضاوي المغربي.
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