 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 06:58 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات
الشهيد المستشار هشام بركات‎

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات

2017-05-06 05:36:24

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة “الإخوان” الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3