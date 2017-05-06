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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة
البورصة الامريكية

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

2017-05-06 03:36:41
وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 47ر55 نقطة، أو26ر0%، ليصل إلى 94ر21006 نقطة، بحسب وكالة انباء “واس”.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 77ر9 نقطة، أو 41ر0% ليصل إلى 29ر2399 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 42ر25 نقطة ، أو 42ر0% ليصل إلى 76ر6100 نقطة.

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