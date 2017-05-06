الأمير تركي يشكر مصر على استضافة البطولة العربية2017-05-06 03:22:03
أعرب الأمير تركي بن عبد العزيز رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن الشكر لخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري وكل شعب مصر على استضافة قرعة البطولة العربية مساء اليوم وتنظيم البطولة وتقديم كل الامكاتيات لانجاح البطولة.
وقال رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم - في تصريح مساء الجمعة، على هامش قرعة البطولة العربية - نتمنى لكل الوفود الاستمتاع بالاقامة وتقديم مباريات قوية وأشار الى ان الاتحاد يبحث اقامة بطولة للمنتخابات والسيدات.
وأكد الأمير تركي أن الاتحاد العربى يقدم كل الدعم للبطولة العربية.. وقال سنقدم بطولة على اعلى مستوى لاسعاد جماهيرنا العربية.
وبدوره أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن البطولة العربية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل، تعد فرصة جيدة لعودة البطولات وتجمعات الشباب العربي، وقال إن أهم شىء هو أن يلتقى الشباب من كافة الدول العربية على ارض مصر الشقيقة الكبرى مصر.
وأوضح عبدالحفيظ، أن البطولة ستشهد عودة الجماهير للملاعب المصرية، وهو أمر فى غاية الاهمية للكرة المصرية، مشيرا إلى النجاح الكبير للبطولات العربية التي أقيمت في مصر خلال فترة التسعينات من القرن الماضي.
وقال إن الاهلي يركز فى البطولة المحلية وبعدها يستعد للعودة للعب على استاد القاهرة الدولي فى البطولة العربية ونتمنى خروج البطولة بالشكل الذي يرضي الجميع.
وأكد عبدالحفيظ أن البطولة العربية تضم مجموعة من الفرق القوية، التي تملك شخصية “البطل”،والاهلى يدرك اهمية المشاركة فى البطولة العربية فى اطار رسالة الرياضة ولكنّ النجوم والجهاز الفني للأهلي فى حالة تركيز فى الوقت الحالى في المباريات المتبقية في مسابقة الدوري، و مباريات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وبعد ذلك ندخل فى مرحلة التركيز فى البطولة العربية.
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