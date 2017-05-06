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اللواء "شهود" يبكي على الهواء: "مصر ليست للبيع"
اللواء ناجي شهود

اللواء "شهود" يبكي على الهواء: "مصر ليست للبيع"

2017-05-06 03:18:56

قال اللواء ناجي شهود مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، إنه يرفض قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، مشيرا إلى أنه بمثابة وسيلة للاستيلاء على الأرض المصرية.

وعبر “شهود” خلال مقابلته مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”، عن امتنانه الشديد للشهداء الذين طالتهم يد الإرهاب دفاعا عن وطنهم.

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