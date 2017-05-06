عن “الكتب خان” يصدر قريبًا كتاب “المخلص دومًا، فنسنت.. الجواهر من رسائل فان جوخ” في مجلدين مزودين بالرسوم والحواشي، يضمان 265 رسالة من أهم وأقوى خطاباته.

وهي المرة الأولى التي تُقدم فيها الرسائل الأصلية الموثَّقة والمحققة في اللغة بالعربية، وقد ترجمها وحرّرها ياسر عبداللطيف بالاشتراك مع محمد مجدي، في عمل استغرق قرابة الثلاث سنوات.

خلف فنسنت فان جوخ (1853- 1890) تراثًا أدبيًا رفيعًا متمثلاً في رسائله التي كان يكتبها بشكل شبه يومي كسجل حقيقي لمعاناته مع الفن والحياة، ومرآة للحياة الفنية والثقافية والاجتماعية في ذلك الوقت من نهايات القرن التاسع عشر في هولندا وبلجيكا وإنجلترا وفرنسا .

وتعتبر هذه المجموعة من الرسائل نتاج جهود امتدت لأكثر من خمسة وعشرين عامًا قام بها فريق من المحررين والمتخصصين في أعمال فان جوخ من المتحف الذي يحمل اسمه ويضم أعماله في أمستردام، بالتعاون مع معهد كونستانتين هيجنز للنصوص والتاريخ الفكري التابع للأكاديمية الملكية الهولندية للآداب والعلوم.