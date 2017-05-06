 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 03:59 صباحاً
روابط سريعة
قريباً.."الجواهر من رسائل فان جوخ" بالعربية
فان جوخ فنان عالمي

قريباً.."الجواهر من رسائل فان جوخ" بالعربية

2017-05-06 02:56:47
متابعات

عن “الكتب خان” يصدر قريبًا كتاب “المخلص دومًا، فنسنت.. الجواهر من رسائل فان جوخ” في مجلدين مزودين بالرسوم والحواشي، يضمان 265 رسالة من أهم وأقوى خطاباته.

وهي المرة الأولى التي تُقدم فيها الرسائل الأصلية الموثَّقة والمحققة في اللغة بالعربية، وقد ترجمها وحرّرها ياسر عبداللطيف بالاشتراك مع محمد مجدي، في عمل استغرق قرابة الثلاث سنوات.

خلف فنسنت فان جوخ (1853- 1890) تراثًا أدبيًا رفيعًا متمثلاً في رسائله التي كان يكتبها بشكل شبه يومي كسجل حقيقي لمعاناته مع الفن والحياة، ومرآة للحياة الفنية والثقافية والاجتماعية في ذلك الوقت من نهايات القرن التاسع عشر في هولندا وبلجيكا وإنجلترا وفرنسا .

وتعتبر هذه المجموعة من الرسائل نتاج جهود امتدت لأكثر من خمسة وعشرين عامًا قام بها فريق من المحررين والمتخصصين في أعمال فان جوخ من المتحف الذي يحمل اسمه ويضم أعماله في أمستردام، بالتعاون مع معهد كونستانتين هيجنز للنصوص والتاريخ الفكري التابع للأكاديمية الملكية الهولندية للآداب والعلوم.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3