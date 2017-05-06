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رحيل عضو المجمع الأردني إسماعيل العمايرة
|S|اللغة العربية

رحيل عضو المجمع الأردني إسماعيل العمايرة

2017-05-06 02:46:52
متابعات

رحل أمس د. اسماعيل أحمد محمد العمايرة عضو مجمع اللغة العربية الأردني عن عمر ناهز 69 عام، والعمايرة عضو هيئة التدريس بالجامعة الأردنيةويحمل دكتوراه في اللسانيات العربية من جامعة Erlangen ألمانيا الغربيّة 1983م وهو يعمل في الجامعة الأردنيّة قسم اللغة العربيّة.

درّس في عديد من الجامعات العربية، وله كثير من المؤلفات الأكاديمية والثقافية، كما ترجم العديد من الكتب من العربية للألمانية، وله كتب في موضوعات لغوية وتعليمية متنوعة، كما له عدد من البحوث المنشورة في مجلات غير محكمة.

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