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أبلة فاهيتا تسخر من مقترح فرض رسوم على "فيسبوك".. شاهد
ابلة فاهيتا

أبلة فاهيتا تسخر من مقترح فرض رسوم على "فيسبوك".. شاهد

2017-05-06 02:42:07

سخرت الدمية أبلة فاهيتا، من فكرة فرض رسوم علي دخول موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، التي طرحها أحد أعضاء مجلس النواب.

عرضت “فاهيتا” تعليقات عدد من الإعلاميين الرافضين للمقترح، ومنهم وائل الإبراشي، الذي تساءل ساخرا هل سيتم فرض رسوم علي الملابس الداخلية.

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