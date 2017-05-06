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مرتضى منصور: البطولة العربية تجمع شمل شباب الأمة العربية
مرتضى منصور

مرتضى منصور: البطولة العربية تجمع شمل شباب الأمة العربية

2017-05-06 02:20:40

أشاد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعودة البطولة العربية على أرض مصر وأكد أن البطولة تسهم بشكل كبير فى تجميع شمل شباب الأمة العربية.

وأضاف مرتضى منصور - فى تصريح لموقع النادي - أن البطولة العربية هدفها التوحيد والتقريب بين الشعوب العربية.. متمنيا ان يكون الزمالك بطلا لهذه البطولة.

واوقعت فرعة البطولة العربية مساء اليوم الزمالك فى المجموعة الثانية للبطولة مع الفتح المغربي والنصر السعودي و العهد اللبناني.

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