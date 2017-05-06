سكاي نيوز: قصف عنيف علي تعز من قبل ميليشيا الحوثي وصالح

ذكرت قناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة، أن مواجهات عنيفة اندلعت شمالي مدينة تعز اليمينة، بالاضافة إلي قصف على الأحياء السكنية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح.

وأشارت القناة إلي أن ميليشيا الحوثي قامت بقصف مكثف على مدينة تعز بصواريخ والكاتيوشا والهاوتز تتساقط على الأحياء السكنية.

وبدورهم، قال سكان محليون إن القصف الحوثي عشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ويمكنهم سماع دوي انفجارات عنيفة تهز الأحياء السكنية لمدينة تعز.

يأتي هذا فيما أسفرت الغارات والاشتباكات على جبهتي الهاملي ومعسكر خالد شمالي تعز في وقت سابق عن مقتل 24 متمردا.