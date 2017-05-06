تنظم مكتبة المستقبل، فى الخامسة من مساء اليوم ، احتفالية بعنوان ” ليلة الرؤية ” ، بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك ، واحتفاء بهذه المناسبة الدينية التي تحظى بحضور وتقدير من قبل المجتمع المصرى، وينتظرها الكبار والأطفال.

صرح د.نبيل حلمى ، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة ، أن الاحتفالية تقام بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك ، حيث يجيب رئيسها م. عصام جودة خلالها ، على عدة تساؤلات تطرح نفسها فى كل عام ، فى مقدمتها هل تغني الحسابات الفلكية عن الرؤية البصرية ؟ ، وأيهما أكثر دقة ؟ ، وما هو التقويم القمري ؟ ، وكيف نستطلع الهلال ؟ ، وما هي منازل وأوجه القمر ؟ ، بالإضافة إلى الرصد بالتليسكوب لسطح القمر بفوهاته النيزكية وكوكب المشترى وأقماره الجاليلية .

من جانبها اكدت سحر عبدالمنعم ، مدير مكتبة المستقبل ، على حرص المكتبة على إحياء هذه المناسبة التي تعتبر من بين الفعاليات الأساسية كل عام ، حيث تعد من الطقوس الدينية الجميلة، التى تبهج قلوب الكبار والأطفال وتدخل الفرحة والسرور إلى أفئدتهم ويتفاعلون معها بكل محبة وحيوية ، كما أنها تحمل الإعلان عن بدء شهر رمضان المبارك.