 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 03:46 صباحاً
روابط سريعة
مكتبة المستقبل تستضيف احتفالية ليلة الرؤية
IMG-20170504-WA0033

مكتبة المستقبل تستضيف احتفالية ليلة الرؤية

2017-05-06 02:24:17
محيط - سميرة سليمان

تنظم مكتبة المستقبل، فى الخامسة من مساء اليوم ، احتفالية بعنوان ” ليلة الرؤية ” ، بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك ، واحتفاء بهذه المناسبة الدينية التي تحظى بحضور وتقدير من قبل المجتمع المصرى، وينتظرها الكبار والأطفال.

صرح د.نبيل حلمى ، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة ، أن الاحتفالية تقام بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك ، حيث يجيب رئيسها م. عصام جودة خلالها ، على عدة تساؤلات تطرح نفسها فى كل عام ، فى مقدمتها هل تغني الحسابات الفلكية عن الرؤية البصرية ؟ ، وأيهما أكثر دقة ؟ ، وما هو التقويم القمري ؟ ، وكيف نستطلع الهلال ؟ ، وما هي منازل وأوجه القمر ؟ ، بالإضافة إلى الرصد بالتليسكوب لسطح القمر بفوهاته النيزكية وكوكب المشترى وأقماره الجاليلية .

من جانبها اكدت سحر عبدالمنعم ، مدير مكتبة المستقبل ، على حرص المكتبة على إحياء هذه المناسبة التي تعتبر من بين الفعاليات الأساسية كل عام ، حيث تعد من الطقوس الدينية الجميلة، التى تبهج قلوب الكبار والأطفال وتدخل الفرحة والسرور إلى أفئدتهم ويتفاعلون معها بكل محبة وحيوية  ، كما أنها تحمل الإعلان عن بدء شهر رمضان المبارك.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3