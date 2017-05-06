قررت كلية الإعلام بجامعة ٦ أكتوبر إطلاق اسم الكاتب الكبير محمد سلماوى على دفعة هذا العام اعترافًا بإنجازه الصحفى المتميز على مدى فترة نصف القرن الماضى، منذ اختاره الأستاذ محمد حسنين هيكل محررًا بالقسم الخارجى “بالأهرام” إلى أن أسس جريدة “الأهرام إبدو” وأصبح أحد ألمع الكتاب فى الصحافة المصرية.

ويتم تكريم محمد سلماوى بهذه المناسبة فى حفل تخريج السنة النهائية للكلية، ويقدم فيه الطلبة وعددهم هذا العام ٢٤٥ طالبًا، فيلمًا تسجيليًّا مدته ١٦ دقيقة حول المسيرة الصحفية والأدبية لمحمد سلماوى، والصحف التى رأس تحريرها، كما يتابع الفيلم إصداراته السياسية والإبداعية والمواقع الأدبية التى شغلها وعلى رأسها رئاسة اتحاد الكتاب العرب.

يتضمن الفيلم أيضًا، وهو مشروع تخرج الطلبة لهذا العام، شهادات خاصة من بعض من عرفوا محمد سلماوى عن قرب وعلى رأسهم السيد عمرو موسى والفنان فاروق حسنى ومنير فخرى عبد النور ونقيب الفنانين أشرف زكى والمخرج المسرحى فهمى الخولى ود.علاء عبد الهادى رئيس اتحاد الكتاب وغيرهم.