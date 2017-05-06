أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار قرار بتعيين الدكتور محمد عبد اللطيف مساعدا لوزير الاثار لشئون المناطق الأثرية.

تتضمن مهام منصبه مساعدة وزير الآثار في الاشراف علي تنفيذ سياسات الوزارة الخاصه بالعمل في المناطق الأثرية وتطويرها وتأمينها وتحسين مستوي الخدمات بها ، بالإضافة إلى التنسيق بين قطاعات المجلس الأعل للآثار ومتابعه وتنفيذ الاجراءات الكفيلة لتطوير جميع جوانب العمل بالمناطق الأثرية.

وكان د. محمد عبد اللطيف يشغل منصب استاذ مساعد والقائم بعمل رئيس مجلس قسم الارشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة .

الـدكتور محمـد أحمـد عبـد اللطیـف مـساعداً لـوزیر الآثـار ، وذلـك فـى ضـوء قـرار رئـیس

مجلـس الـوزراء رقـم ٦١٢ لـسنة ٢٠١٧م بـشأن إختیـار مـساعدین للـسادة الـوزراء ، والـدكتور

محمد عبـد اللطیـف مـن موالیـد عـام ١٩٦٩ بمحافظـة سـوهاج ، كمـا أنـه أحـد الكفـاءات الأثریـة

التى تجمع مابین الخبرة العملیة الآثریة والدراسات العلمیة الأكادیمیة داخل وخارج مصر ، حیث

أنـه أحـد أبنـاء العمـل الأثـرى منـذ بدایـة حیاتـه كمفـتش للآثـار منـذ عـام ١٩٩١ وتدرجـه فـى كـل

ً مناصب الآثار والمناطق الأثریة فـى كـل انحـاء مـصر تقریبـا حتـى وصـل إلـى منـصب مـدیر عـام

البعثات الأجنبیة واللجنة الدائمة للآثار الإسلامیة والقبطیة ، ثم إنتقل للعمل فى الحقل الكادیمى

بجامعـة المنـصورة فـى عـام ٢٠٠٧م وتـدرج فـى الـدرجات العلمیـة وشـغل العدیـد مـن المناصـب

الإداریة الأكادیمیة حتى وكیل الكلیة للدراسات العلیا ، وفـى الفتـرة بـین عـامى ٢٠١٦ ، ٢٠١٥

ً تم انتدابه للعمل رئیسا لقطـاع الآثـار الإسـلامیة والقبطیـة بـوزارة الآثـار فـى عهـد الـوزیر الـسابق

د.ممـدوح ً الـدماطى ، ثـم عـاد لعملـه أسـتاذا بجامعـة المنـصورة ، حتـى إسـتعان بـه الآن الـدكتور

خالد العنانى وزیر الآثار الحالى كمساعد للوزیر .

وللدكتور محمد عبد اللطیف سجل حافل فى العمل الآثرى المیدانى حیث انه شارك فـي الإشـراف

على ترمیم كل من مسجد الناصر محمد بـن قـلاوون بـشارع المعـز مـع البعثـة الألمانیـة بالقـاهرة

وكذلك مسجد أبو بكر مزهر بشارع المعز أیضا وذلك مع البعثة البولندیة بالقاهرة عـام ١٩٩٢ ،

كما عمل مفتش آثـــار منطقـــة صحـــراء الممالیـــك بالقـاهرة عـام ١٩٩٣ ، كمـا عمـل عـضو فنـي

أثرى بمكتـب الأمـین العـام للمجلـس الأعلـى للآثـار منـذ عـام ١٩٩٤ وحتـى عـام ١٩٩٨ ، وكـان

مقرر اللجنة الدائمة للآثار الإسلامیة والقبطیة وهى لجنة تجمع قیـادات المجلـس الأعلـى للآثـار

وكبار الأساتذة والمتخصصین ، وعضو بلجان الآثار المضبوطة بمطار القاهرة الـدولى.

وعـضو بغالبیة لجان متابعة الأعمال الجاریة فى الآثـار الإسـلامیة والقبطیـة علـى مـستوى الجمهوریـة ، كما تم إختیاره عضو فني اثري بمكتـب وزیـر الثقافـة الـسابق فـاروق حـسنى فـى الفتـرة مـن عـام

١٩٩٩ وحتى عام ٢٠٠٢ ، وكـذلك مقـرر لجنـة مراجعـة مـشروعات تـرمیم آثـار مـشروع القـاهرة

التاریخیـة وذلـك بموجـب قـرار وزیـر الثقافـة رقـم ٧٢٤ لـسنة ١٩٩٩ ،وهـو مقـرر لجنـة معاینـة

الدیر المحرق بالقوصیة بأسـیوط ، ومقـرر لجنـة معاینـة أعمـال البعثـة الفرنـسیة فـي كـوم بـاویط

بأسیوط ، وعضو لجنة البردیـات العربیـة بـالمجلس الأعلـى للآثـار ، ومقـرر لجنـة دیـر الرزیقـات

بمدینة أرمنت عام ٢٠٠٣ ، كما انه إشترك فى عمل موسوعة العسكریة المصریة عبر العصور

والتي تمت بالتعاون بین المجلس الأعلى للآثار ووزارة الدفاع ممثلة فـي إدارة الـشئون المعنویـة.

وقد قام بكتابة الجزء الخاص بتاریخ وآثار العسكریة المصریة في العصر الاسلامى وذلـك بـین

عامى ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ، ً وهو أیضا مقرر لجنة الطوابي العـسكریة علـى سـاحل البحـر الأبـیض

المتوسـط عـام ٢٠٠٥ ، وعـضو لجنـة تقیـیم أعمـال البعثـات الأجنبیـة العاملـة بالواحـة الداخلـة

بمحافظة الوادي الجدید عام ٢٠٠٦ ، وقد حظى بثقة كثیر من عمالقـة العمـل الآثـرى فـى مـصر

والذین وقع إختیارهم علیه للعمل معهم فى الأجهـزة المعاونـة ومـن أبـرزهم الـراحلین الـدكتور عبـد

ً الحلیم نور الدین والدكتور جاب على جـاب االله ، وأیـضا عمـل لفتـرة خمـس سـنوات كمـدیر عـام

للبعثات الأجنبیـة واللجنـة الدائمـة للآثـار الإسـلامیة والقبطیـة تحـت رئاسـة الـدكتور زاهـى حـواس

فى الفترة من عام ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠٠٧ قبل إنتقاله للعمل الأكادیمى بجامعة المنصورة .

وقـد حـصل علـى عدیـد مـن المـنح الدراسـیة فـى اوروبـا فـى مجـال الآثـار فـى عدیـد مـن الـدول

وبخاصـة المانیــا وهولنــدا كمــا انــه قــام زیــارة بعــض الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــى ومنــاطق

ومتـاحف الآثـار فـى العدیـد مـن الـدول ، وذلـك علـى فتـرات مختلفـة ومنهـا علـى سـبیل المثـال لا

الحصر إیطالیا ، هولندا ، بلجیكا ، یوغسلافیا ، المانیا ، فرنسا ، سویـسرا ، النمـسا ، الیونـان ،

تركیا ، بولندا ، إنجلترا ، الولایات المتحدة الأمریكیة ، التشیك ، لوكسمبورج ، أسبانیا.

وعلى مستوى العمل الأكادیمى كان للدكتور محمد عبد اللطیف نشاطه البـارز بجامعـة المنـصورة

حیث نشر العدید من الأبحاث العلمیـة فـى الـدوریات والمجـلات العلمیـة المحلیـة والدولیـة وشـارك

فى عـشرات المـؤتمرات والنـدوات العلمیـة المتخصـصة داخـل وخـارج مـصر ، كمـا انـه قـام بتـألیف

تسعة كتب علمیة حتى الآن فى مجالات الآثار المختلفة وبعضها له صفة النـشر العلمـى الـدولى

بالمعهد العلمى الفرنسى ، ولهـذا منحتـه جامعـة المنـصورة جـائزة التمیـز العلمـى الأكـادیمى أثنـاء

الإحتفال بیوم عید العلـم عـام ٢٠١١ ، كمـا حـصل علـى جـائزة جامعـة المنـصورة التـشجیعیة فـى

العلوم الإنسانیة لعام ٢٠١٢ عن كتابه الجیش والأسطول المصرى فى العـصر الإسـلامى ، وقـام

بالإشراف والمناقـشة للعدیـد مـن رسـائل الماجـستیر والـدكتوراه فـى مختلـف الجامعـات المـصریة ،

وهو عضو بالعدید من المؤسـسات والجمعیـات العلمیـة الأثریـة العالمیـة ومـن أبرزهـاه أنـه عـضو

مؤسس بالجمعیة الدولیة للبردیات العربیة ( ISAP ( وكان مقرهـا فـى جامعـة زیـورخ بسویـسرا ،

والآن فى جامعة میونخ بالمانیا وذلك منذ مارس ٢٠٠٢ وحتـى تـم إنتخابـه عـضوا بمجلـس إدارة

الجمعیه عن الشرق الأوسط وافریقیـا فـى دورة لمـدة ثـلاث سـنوات وذلـك فـى عـام ٢٠١٤ ، وفـى

عــام ٢٠١٥ تــم إختیــاره عــضو مراســل بالمعاهــد الألمانیــة للآثــار بموافقــة وزارة البحــث العلمــى

الألمانیة .

وقـد شـغل الـدكتور محمـد عبـد اللطیـف العدیـد مـن المناصـب القیادیـة الجامعیـة بكلیـة الـسیاحة

والفنـادق بجامعـة المنـصورة ومنهـا مـدیر وحـدة ضـمان الجـودة بالكلیـة منـذ عـام ٢٠٠٩ وحتـى

٢٠١٢ ، ورئیس قسم الإرشاد السیاحى ، ووكیل الكلیة لـشئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة ،

ثم وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث والعلاقات الثقافیة .