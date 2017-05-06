أكدت الفنانة أنغام، أن هناك اختلافا كبيرا بين الأجيال على مر العصور، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الأطفال والشباب بكل حب واحترام، وتقبل أفكارهم مهما كانت.

وكشفت “أنغام” خلال لقائها مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج “كل يوم جمعة” المذاع على فضائية “ON E”، عن الفريق المفضل لها في كرة القدم قائلة، إنها تشجع النادي الأهلي، مؤكدة أنها تتفاعل بشكل هستيري عندما تشاهد مباراة لمنتخب مصر.