بالفيديو.. ننشر سبب الإطاحة برئيس جامعة الأزهر2017-05-06 01:04:41
قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الجمعة، تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 6/5/2017، وذلك بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا.
وجاء قرار الإقالة بعد أن أصدر الدكتور أحمد حسنى طه، القائم باعمال رئيس جامعة الأزهر اعتذارا عن وصفه “إسلام بحيرى” بالمرتد خلال لقاء تليفزيونى شارك فيه مؤخرا، موضحا أن وصف “بحيرى” بالمرتد رد غير صحيح، ويخالف منهج الأزهر الشريف، الذى يقضى بأنه لا يُخرج المرء من الإسلام إلا جحد ما أدخله فيه.
واعترف رئيس جامعة الأزهر في بيانه، باستعجاله فى الرد بما ظهر أنه حكم على شخص، وهذا تجاوز لا يعبر عن منهج الأزهر أبدا، وهو ما أدركه لاحقا، معترفا بأنه وقع فيه دون قصد، لأن الحكم على الأشخاص وعلى أفعالهم وأقوالهم وسلوكهم، اختصاص القضاء وليس العلماء.
وكرر رئيس جامعة الأزهر اعتذاره عن هذا الرد الخاطئ المتسرع وغير المقصود، مؤكدا أنه خطأ شخصى لا يمثل أى جهة من جهات الأزهر الشريف، ولا يعبر عن منهجه.
وقال رئيس جامعة الأزهر فى نص بيانه: “الرجوع إلى الحق فضيلة، واستبصار الصواب أولى من الإصرار على الخطأ، وكنت قد شاركت ضيفا فى برنامج، ووجه لى المحاور سؤالا عن أحد مقدمى البرامج الذى يتناول بعض القضايا الدينية، وعلماء المذاهب وتراث الأمة بالنقد والتجريح، ثم تبين لى بعد المراجعة أن الرد الذى رددته كان خاطئا تماما، فرأيت أنه من باب الأمانة والموضوعية أن أوضح أن هذا الرد غير صحيح، ويخالف منهج الأزهر الشريف، وأننى استعجلت وهذا تجاوز لا يعبر عن منهج الأزهر، وأعتذر عن هذا الرد الخاطئ المتسرع وغير المقصود”.
وتقدم الدكتور أحمد حسنى، باستقالته للإمام الأكبر، يوم الخميس الماضى، نظرا لوقوعه فى هذا الخطأ وشعوره بالحرج أمام القيادة الأزهرية، وقبلها شيخ الأزهر حتى تم تكليف الدكتور محمد المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية للقيام بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جديد لها.
-
وزير الأوقاف: العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير ...Fri, 05 May 2017 10:16:17 GMT
-
«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب ...Fri, 05 May 2017 09:28:05 GMT
-
برلماني: الخطان الأول والثاني بـ«مترو الأنفاق» متهالكان
وصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” بانه “جريء جدا” على الرغم من معارضته للقرار. وأوضح طعيمة من ...Fri, 05 May 2017 08:47:39 GMT
-
نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب ...Fri, 05 May 2017 08:30:59 GMT
-
اليوم.. الرجاء يلتقى بلدية المحلة فى معركة التأهل لـ"الممتاز"
يستضيف الرجاء عصر اليوم الجمعة بلدية المحلة فى مباراتهم الفاصلة فى ختام منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى الذى ستحدد الصاعد إلى دورى الأضواء والشهرة. ...Fri, 05 May 2017 08:58:28 GMT
-
حريق 3 منازل وفدان قصب ونفوق 9 حيوانات بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على عدد من الحرائق بدأت بـ 3 منازل بمركز المنشاه جنوب ...Fri, 05 May 2017 07:58:23 GMT
-
«خبير مروري»: اغلاق شارع «26 يوليو» لمدة عامين
أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري أن العطلة الرسمية اليوم واعتدال الأحوال الجوية ووضوح الرؤية الأفقية انعكسا بشكل إيجابي على الحالة المرورية بكافة الطرق ...Fri, 05 May 2017 07:28:15 GMT
-
مطار هيثرو البريطاني يعلق جميع رحلاته بسبب تهديدات أمنية
علقت السلطات البريطانية جميع الرحلات في صالة السفر 3 في مطار هيثرو لدواعٍ أمنية تطلبت فحص الأمن وتعطيل 1500 راكب عن رحلاتهم. وأوضحت صحيفة مترو البريطانية أن الأسباب ...Fri, 05 May 2017 10:49:58 GMT
-
باحث اقتصادي: «مثلث الاستثمار» ينقصه «ضلع»
أكد الباحث الاقتصادي أحمد علي، أن ما وصفه بـ”مثلث الاستثمار في مصر” ينقصه “ضلع التشريعات” لتنظيم العملية الاستثمارية، مشيدا بمجهودات الدولة في “الضلعين ...Fri, 05 May 2017 10:28:59 GMT