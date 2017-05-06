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"رونالدو" مع أبو هشيمة: ترقبوا مشروعا جديدا
رونالدو واحمد ابو هشيمة

"رونالدو" مع أبو هشيمة: ترقبوا مشروعا جديدا

2017-05-06 00:46:16

نشر كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي، صورة له مع رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، كاشفا عن مشروع جديد سيتم الإعلان عنه قريبا.

وكتب “رونالدو”، في تدوينة مقتضبة نشرها على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لجماهيره ومتابعيه، مساء الجمعة: “ترقبوا مشروعًا جديدًا قريبًا”.

وكان أبو هشيمة أعلن ظهور عدد من نجوم الكرة العالمية على قناة “ON E”، من بينهم كريستيانو رونالدو في ديسمبر الماضي، في أول ظهور للنجم البرتغالي عبر قناة عربية.

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