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وزير الداخلية الإيطالي: الحل العسكري في ليبيا "وهم"
وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي

وزير الداخلية الإيطالي: الحل العسكري في ليبيا "وهم"

2017-05-06 00:34:50

رأى وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، أن لجوء الأطراف الليبية إلى حل عسكري في ليبيا سيكون “وهْمًا خطيرا”.

وأضاف مينيتي - في تصريحات بثتها وكالة أنباء “آكي” الإيطالية، الجمعة - بقوله: “لتحقيق الاستقرار بين شرق ليبيا وغربها، نحن ندعم حلا دبلوماسيا، فأنا أعتبر الحل العسكري وهما خطيرا”.

ودعا وزير الداخلية الإيطالي إلى إجراء حوار مباشر مثل الحوار الأخير الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج، والجنرال خليفة حفتر في “أبو ظبي” الأسبوع الماضي.

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