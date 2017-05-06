"أوقاف الإسكندرية تحرر محضرا ضد شخص اعتلى المنبر دون تصريح

حررت مديرية أوقاف الإسكندرية الجمعة، محضرا ضد شخص حاصل علي دبلوم عقب أدائه خطبة الجمعة بأحد مساجد العامرية ، ومخالفته قرار منع اعتلاء المنابر بالمساجد بدون تصريح.

وقال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعدم السماح لغير الأزهريين الحاصلين على تصريح الخطابة من الوزارة ولغير الأئمة المعينين في المساجد أن يعتلي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتم تسيير جولة مفاجئة علي مساجد إدارة أوقاف العامرية برئاسة الشيخ عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ محمد لطفي السباعي مدير المتابعة الميدانية والشيخ حسن محمد حسن المرادني مفتش أول متابعة.

وقامت اللجنة بموجب الضبطية القضائية بتحرير محضرًا ضد “أ.ر” حاصل علي دبلوم ، وذلك لقيامة بأداء خطبة الجمعة في مسجد العزيز بمنطقة عرابي التابعة لإدارة العامرية.

وأكد العجمي إنه لا تهاون مع من يخالف القانون ، وإنه لن يعتلي المنبر إلا أزهري أو حاصل على معهد الدعاة ، وإن مديرية أوقاف الإسكندرية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي فرد أيا كان مركزه أو موقعه أو جماعته.