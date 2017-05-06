نفى المتحدث باسم الخارجية الروسية، لجمعة، أنباء تفيد باختراق طائرة روسية للمجال الجوي لإستونيا، حيث كانت تقل وزير الخارجية سيرجي لافروف أثناء رحلته إلى فنلندا.

وأوضح المتحدث - في تصريحات بثتها وكالة أنباء “تاس” الروسية - أن رحلة طائرة وزير الخارجية الروسي إلى فنلندا تم الاتفاق عليها مسبقا وتمت بشكل روتيني، معلقا على مزاعم إستونيا بأن طائرة لافروف انتهكت حدودها الجوية.

وأضاف: “توجه لافروف إلى فنلندا للقيام بزيارة.. وتم الاتفاق على جميع وثائق الطيران” .. مشددا على أن الرحلة تمت فى نظام روتينى ولم يتلق طاقم الطائرة أية تحذيرات”.

وكانت سلطات إستونيا قد أعلنت أن طائرة روسية كانت تقل لافروف أثناء رحلته إلى فنلندا اخترقت مجالها الجوي.

وأوضحت وسائل إعلام إستونية أن الطائرة “إل -69” التي تستخدمها الإدارة الرئاسية الروسية دخلت لفترة قصيرة المجال الجوي فوق شمال إستونيا، مشيرة إلى أنه هو المجال نفسه الذي انتهكته طائرات روسية حربية على مدار السنوات الماضية.