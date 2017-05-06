حدث فى مثل هذا اليوم 6 مايو .. الملك فاروق يعود إلى مصر2017-05-06 11:08:29
604 - شوتوكو تائيشي يضع دستور الفقرات السبع عشرة.
1590 - تويوتومي هيده-يوشي يحاصر قلعة أوداوارا.
1794 - الزعيم الزنجي فرانسوا دومنيك توساني لوتير فور يقود العبيد في هاييتي للثورة ضد الحكم الفرنسي.
1889 - افتتاح برج إيفل للجمهور.
1910 - جورج الخامس يتولى الحكم في المملكة المتحدة بعد وفاة والده إدوارد السابع.
1916 - جمال باشا يعدم 21 من العرب المطالبين بالاستقلال أو الإصلاح في ساحة الشهداء في لبنان.
1936 - الملك فاروق يعود إلى مصر قادماً من إنجلترا بعد أن أصبح ملكاً لمصر.
1937 - المنطاد الألماني “هيندينبيرغ” ينفجر في الجو قبيل هبوطه في نيويورك.
1941 - جوزيف ستالين ينصب نفسه رئيساً للوزراء في الاتحاد السوفييتي ليجمع بين رئاسه الدولة ورئاسه الوزراء في ظل الحرب العالمية الثانية التي اضطر الاتحاد السوفييتي إلى خوضها بعد إتجاه القوات ألمانيا النازية إلى الحدود السوفييتية.
1946 - جلاء روسيا عن إيران.
1957 - الانتهاء من أعمال أول مفاعل نووي في توكايمورا في اليابان.
1976 - توحيد القوات المسلحة في إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة واحدة وذلك تحت اسم القوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة.
زلزال يضرب شمال إيطاليا يودي بحياة 9200 نسمة.
1989 - مصرع وزير الدفاع العراقي الفريق أول عدنان خير الله في حادث طائرة.
1994 - تدشين النفق المائي الذي يربط المملكة المتحدة بفرنسا.
2004 - الحكم على 4 ممرضات بلغاريات ودكتور فلسطيني بالإعدام رميا بالرصاص في ليبيا لاتهامهم في التسبب بإصابة 400 طفل ليبي بمرض الإيدز.
2007 - نيكولا ساركوزي يربح بالإنتخابات الرئاسية الفرنسية على منافسته سيغولين رويال ويخلف بذلك جاك شيراك على رئاسة الجمهورية الفرنسية.
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«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب ...Fri, 05 May 2017 09:28:05 GMT
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وزير الأوقاف: العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير ...Fri, 05 May 2017 10:16:17 GMT
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برلماني: الخطان الأول والثاني بـ«مترو الأنفاق» متهالكان
وصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” بانه “جريء جدا” على الرغم من معارضته للقرار. وأوضح طعيمة من ...Fri, 05 May 2017 08:47:39 GMT
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نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب ...Fri, 05 May 2017 08:30:59 GMT
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حريق 3 منازل وفدان قصب ونفوق 9 حيوانات بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على عدد من الحرائق بدأت بـ 3 منازل بمركز المنشاه جنوب ...Fri, 05 May 2017 07:58:23 GMT
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اليوم.. الرجاء يلتقى بلدية المحلة فى معركة التأهل لـ"الممتاز"
يستضيف الرجاء عصر اليوم الجمعة بلدية المحلة فى مباراتهم الفاصلة فى ختام منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى الذى ستحدد الصاعد إلى دورى الأضواء والشهرة. ...Fri, 05 May 2017 08:58:28 GMT
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تركيا تبدأ بناء أول محطة نووية خلال شهر
قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الخميس، إن من المنتظر أن تبدأ أعمال بناء أول محطة تركية للطاقة النووية خلال شهر. وجاءت تصريحات زيبكجي في مقابلة مع محطة ...Thu, 04 May 2017 14:30:03 GMT
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النيابة الإدارية تحقق في وقائع فساد بمستشفى العامرية بالإسكندرية
كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الصحة بالإسكندرية، بقيام فريق من أعضاء النيابة برئاسة تامر ...Thu, 04 May 2017 11:07:24 GMT
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عرض نتائج «العربات المبردة» على رئيس الوزراء.. الخميسThu, 04 May 2017 11:37:46 GMT