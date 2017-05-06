حدث فى مثل هذا اليوم 6 مايو .. الملك فاروق يعود إلى مصر

604 - شوتوكو تائيشي يضع دستور الفقرات السبع عشرة.

1590 - تويوتومي هيده-يوشي يحاصر قلعة أوداوارا.

1794 - الزعيم الزنجي فرانسوا دومنيك توساني لوتير فور يقود العبيد في هاييتي للثورة ضد الحكم الفرنسي.

1889 - افتتاح برج إيفل للجمهور.

1910 - جورج الخامس يتولى الحكم في المملكة المتحدة بعد وفاة والده إدوارد السابع.

1916 - جمال باشا يعدم 21 من العرب المطالبين بالاستقلال أو الإصلاح في ساحة الشهداء في لبنان.

1936 - الملك فاروق يعود إلى مصر قادماً من إنجلترا بعد أن أصبح ملكاً لمصر.

1937 - المنطاد الألماني “هيندينبيرغ” ينفجر في الجو قبيل هبوطه في نيويورك.

1941 - جوزيف ستالين ينصب نفسه رئيساً للوزراء في الاتحاد السوفييتي ليجمع بين رئاسه الدولة ورئاسه الوزراء في ظل الحرب العالمية الثانية التي اضطر الاتحاد السوفييتي إلى خوضها بعد إتجاه القوات ألمانيا النازية إلى الحدود السوفييتية.

1946 - جلاء روسيا عن إيران.

1957 - الانتهاء من أعمال أول مفاعل نووي في توكايمورا في اليابان.

1976 - توحيد القوات المسلحة في إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة واحدة وذلك تحت اسم القوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة.

زلزال يضرب شمال إيطاليا يودي بحياة 9200 نسمة.

1989 - مصرع وزير الدفاع العراقي الفريق أول عدنان خير الله في حادث طائرة.

1994 - تدشين النفق المائي الذي يربط المملكة المتحدة بفرنسا.

2004 - الحكم على 4 ممرضات بلغاريات ودكتور فلسطيني بالإعدام رميا بالرصاص في ليبيا لاتهامهم في التسبب بإصابة 400 طفل ليبي بمرض الإيدز.

2007 - نيكولا ساركوزي يربح بالإنتخابات الرئاسية الفرنسية على منافسته سيغولين رويال ويخلف بذلك جاك شيراك على رئاسة الجمهورية الفرنسية.