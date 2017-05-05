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بنك بالولايات المتحدة يغلق حساب اتحاد مناوئ لإسرائيل
بنك امريكي

بنك بالولايات المتحدة يغلق حساب اتحاد مناوئ لإسرائيل

2017-05-05 23:38:30
أ ش أ

أكدت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية، أن أحد البنوك الكبرى بالولايات المتحدة أغلق الحساب الخاص بالاتحاد الدولي للمحامين الديموقراطيين المناوئ لإسرائيل والداعي لمقاطعتها ، فيما يشار إليه على أنه الخطوة الأولى من نوعها.

وقالت الصحيفة ـ على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة ـ إنها تلقت بريدا إلكترونيا خاصا من واين مييلك المتحدث باسم (بنك كوميريكا) ، قال فيه “إن البنك اتخذ خطوات لغلق الحساب ، وإن تبعات هذا القرار ستتم في الوقت المناسب ، ولن يكون لدينا أي تعليق إضافي على هذا الأمر”.

ورجحت الصحيفة أن يكون الإنهاء المقرر لحساب الاتحاد الدولي للمحامين الديموقراطيين - الداعم لحركة “بي دي إس” (مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل) - هو أول إغلاق لحساب مناوئ لإسرائيل من جانب بنك في الولايات المتحدة ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد 3 أيام فقط من توقيع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت قانونا من بين أقوى القوانين التي تستهدف حملة (بي دي إس).

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