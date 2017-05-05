مصر للطيران: نقل ١٠٠ ألف معتمر إلى السعودية خلال 38 يوما2017-05-05 23:52:32
يواصل مطار القاهرة الدولي، لليوم الـ38 على التوالي، في نقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة؛ لأداء العمرة دون أي معوقات، تحت رعاية رئيس شركة الميناء، المحاسب مجدي إسحاق، منذ انطلاق موسم العمرة، من مبنى الرحلات الموسمية، المخصص لرحلات الشركة الوطنية مصر للطيران.
وأفاد مصدر بمطار القاهرة الدولي، أنه تم سفر نحو أكثر من 100 ألف معتمر إلى الأراضي المقدسة، منذ انطلاق موسم العمرة في شهر رجب، على متن رحلات شركة مصر للطيران، مشيرا إلى أن شركة مصر للطيران سيرت نحو 500 رحلة حتى اليوم الجمعة؛ لنقل المعتمرين.
وأضاف المصدر، إن شركة مصر للطيران نجحت حتى اليوم، في عودة نحو 90 ألف معتمر من الأراضي المقدسة، بعد أداء العمرة.
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