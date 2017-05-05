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كرم جبر يوضح حقيقة تصريحاته بشأن التغيرات الصحفية
كرم جبر

كرم جبر يوضح حقيقة تصريحاته بشأن التغيرات الصحفية

2017-05-05 23:19:42

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن التصريح الذي نقل عنه بشأن موعد التغييرات الصحفية ليس دقيقا ، موضحا أنه ذكر أن الهيئة تتمنى أن يكون ذلك في أقرب وقت حتى لو كان الأسبوع المقبل.

وأكد كرم جبر ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الهيئة تعكف الآن على الإنتهاء من مناقشة قانون الإعلام في اجتماعها يوم الأحد المقبل ، وتستكمل بعد ذلك معايير اختيار القيادات الصحفية.

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