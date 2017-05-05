قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن التصريح الذي نقل عنه بشأن موعد التغييرات الصحفية ليس دقيقا ، موضحا أنه ذكر أن الهيئة تتمنى أن يكون ذلك في أقرب وقت حتى لو كان الأسبوع المقبل.

وأكد كرم جبر ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الهيئة تعكف الآن على الإنتهاء من مناقشة قانون الإعلام في اجتماعها يوم الأحد المقبل ، وتستكمل بعد ذلك معايير اختيار القيادات الصحفية.