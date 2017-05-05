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"البنتاجون": لن يكون هناك ملجأ لداعش في سوريا
شعار وزارة الدفاع الامريكي - البنتاجون

"البنتاجون": لن يكون هناك ملجأ لداعش في سوريا

2017-05-05 23:15:44

أكد المايجور أدريان رانكين جالاوي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البتاجون) أنه لن يكون هناك ملجأ لتنظيم (داعش) في إشارة لاستمرار القتال ضد التنظيم في سوريا والعراق.

وقال جالاوي، في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية الليلة، إن الجيش الأمريكي سيواصل محاربة تنظيم داعش في سوريا، مشيرا إلي أن اتفاق مناطق وقف التصعيد لن يؤثر على محاربة التنظيم.

وأضاف أن واشنطن تعمل مع حلفائها لهزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق، لافتا إلى أن القوات الأمريكية الجوية وعلى الأرض ستنقل المعركة إلى داعش في سوريا.

وأوضح أن قوات سوريا الديمقراطية تحقق تقدما في الطبقة، مشيرا إلى أن المدينة ستتحرر على يد هذه القوات وأن ذلك مسألة وقت فقط.

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