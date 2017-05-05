قال اللواء ناجي شهود الخبير الأمني: إن قانون منح الجنسية للمستثمرين، محاولة للاستيلاء على الأرض، مؤكدا: «بعض رجال الأعمال ينفقون 500 ألف جنيه على حفلات زفاف أبنائهم».

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» تقديم الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على فضائية «صدى البلد»: إن قانون منح الجنسية يجعل من أبناء الحاصلين على الجنسية مسئولين في الدولة بعد 40 عاما، وقد يكون رئيسا للجمهورية، وهل يكون مؤتمنا على مصر.

وتساءل؛ هل المستثمر يتنازل عن جنسيته بعد الحصول على الجنسية المصرية؟ لافتا: «أخشى أن نترك لأبنائنا وأحفادنا مشكلات تتعلق بهؤلاء الأجانب الحاصلين على الجنسية».