

قالت الفنانة أنغام: إن أي فتاة صوتها جميل وترغب في الغناء عليها أن تنمي ذلك في نفسها، مشيرة إلى أنها اكتشفت موهبتها في الغناء في سن صغيرة، عندما كان عمرها 5 سنوات.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “كل يوم جمعة”، المذاع على قناة “أون إي”، تقديم عمرو أديب، أن عمها المطرب الراحل عماد عبد الحليم كان صديقا لها قبل أن يكون عمها، وأن وفاته كانت صدمة كبيرة لها ولم تنسه حتى الآن.

تابعت: “اتعلمت منه البساطة، ورغم أنه كان نجما إلا أنه لم يعش حياة النجومية، بسبب بساطة أحلامه وحياته، وماكانش عاوز غير الستر”.