لقي 9 جنود تشاديين مصرعهم في هجوم شنته جماعة بوكو حرام المتطرفة على موقع عسكري “كايغا” قرب بحيرة تشاد المحاذية للحدود مع نيجيريا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) بالعربية مساء اليوم الجمعة عن مصادر أمنية ومحلية رفضت الافصاح عن هويتها، قولها إن الهجوم أيضا أسفر عن مقتل 40 مسلحا من جماعة بوكو حرام عندما رد الجيش التشادي على الهجوم على الموقع.

وتشن بوكو حرام التي تتخذ من شمال شرقي نيجيريا معقلا لها هجمات في دول أفريقية عدة مثل تشاد والنيجر والكاميرون.

وكان آخر هجوم تنشها الجماعة خارج الحدود النيجيرية في أبريل الماضي عندما قتلت جنديا من جيش النيجر وأصابت 11 آخرين.