 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 11:16 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
مقتل 9 جنود تشاديين و40 مسلحا من بوكو حرام في هجوم علي موقع عسكري قرب الحدود مع نيجيريا
بوكو حرام في نيجيريا

مقتل 9 جنود تشاديين و40 مسلحا من بوكو حرام في هجوم علي موقع عسكري قرب الحدود مع نيجيريا

2017-05-05 22:37:11
أ ش أ

لقي 9 جنود تشاديين مصرعهم في هجوم شنته جماعة بوكو حرام المتطرفة على موقع عسكري “كايغا” قرب بحيرة تشاد المحاذية للحدود مع نيجيريا.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) بالعربية مساء اليوم الجمعة عن مصادر أمنية ومحلية رفضت الافصاح عن هويتها، قولها إن الهجوم أيضا أسفر عن مقتل 40 مسلحا من جماعة بوكو حرام عندما رد الجيش التشادي على الهجوم على الموقع.
وتشن بوكو حرام التي تتخذ من شمال شرقي نيجيريا معقلا لها هجمات في دول أفريقية عدة مثل تشاد والنيجر والكاميرون.
وكان آخر هجوم تنشها الجماعة خارج الحدود النيجيرية في أبريل الماضي عندما قتلت جنديا من جيش النيجر وأصابت 11 آخرين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3