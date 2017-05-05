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روسيا لا تستبعد إطلاق النار على منتهكي مذكرة إقامة مناطق تخفيف التصعيد بسوريا
انفجار في سوريا - قصف

روسيا لا تستبعد إطلاق النار على منتهكي مذكرة إقامة مناطق تخفيف التصعيد بسوريا

2017-05-05 22:33:17
أ ش أ

توقع الفريق ستانيسلاف حجي محمدوف نائب رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية إمكانية إطلاق النار على منتهكي مذكرة إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن محمدوف قوله، في إجابته عن سؤال حول الإجراءات المزمع اتخاذها ضد منتهكي المذكرة، “في المقام الأول سيتم إجراء تحقيق دقيق ووفق نتائجه سيتم اتخاذ القرار حول التدابير التي ستتخذ بحق المنتهكين ومن غير المستبعد قمعها بالوسائل النارية”.
وأشار المسئول العسكري الروسي إلى أن الجهود الرئيسية ستركز في الأفق القريب على تشكيل فريق عمل مشترك معني بتخفيف التصعيد ووضع خرائط تحدد إحداثيات المناطق الآمنة والعازلة وتنسيقها مع الشركاء في المفاوضات.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا ستدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل 6 مايو الجاري.
يشار إلي أنه قد تم توقيع المذكرة في العاصمة الكازاخستانية أستانا أمس الخميس من قبل ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا روسيا، تركيا، إيران، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات “استانا-4”.

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