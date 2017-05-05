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"الطيب" يعفي رئيس جامعة الأزهر من منصبه
شيخ الازهر احمد الطيب

"الطيب" يعفي رئيس جامعة الأزهر من منصبه

2017-05-05 22:33:18

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر  اعتباراً من غد السبت 6/5/2017، بعد إعفاء الدكتور أحمد حسني طه، وذلك بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقا للإجراءات المحددة قانونًا.

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