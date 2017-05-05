اكدت الصين تصريحات لمسئولين في جمهورية الكونغو الديمقراطية حول اعتقال 14 مواطنا صينيا كانوا مسافرين بتأشيرات سياحية للاشتباه في ضلوعهم فى جريمة قطع وتصدير خشب أشجار الماهوجنى بشكل غير قانوني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج - فى تصريح رسمى أدلي به اليوم الجمعة، احترام الصين لطريقة تعامل جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة عادلة مع هذه القضية وفقا للقانون، معربا عن أمله في أن تضمن السلطات هناك حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين.

وشدد قنج على أن الصين، بوصفها من الدول الموقعة على اتفاقية (CITES) “سايتس” الدولية التى تنظم الاتجار فى الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، تولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية، وتتبع سياسة “عدم التسامح” إزاء التجارة غير المشروعة في الحياة البرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

وأشار إلى أن سلطات الجمارك الصينية قامت بالعديد من العمليات التى تستهدف مكافحة تهريب الأخشاب المهددة بالانقراض.

كما أكد على دعم الصين لجهود السلطات الكونغولية لمحاربة تهريب الأخشاب الماهوجنى، وانضمامها إلى المجتمع الدولي في مساعدة السلطات هناك على تحسين قدراتها على إنفاذ القانون على نحو فعال، والمساهمة في التجارة الدولية المشروعة والمستدامة في الأخشاب المهددة بالانقراض في جمهورية الكونغو الديمقراطية.